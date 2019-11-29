Совместной германо-азербайджанской программе повышения квалификации исполнилось 10 лет (ФОТО)

29 ноября 2019 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С начала деятельности «Совместной германо-азербайджанской программы по повышению квалификации кадров в области управления бизнесом в Азербайджане» прошло 10 лет. Программа реализуется министерством экономики Азербайджана и федеральным министерством экономики и энергетики Федеративной Республики Германии, с целью повышения знаний и навыков азербайджанских предпринимателей, а также для ознакомления их с международным опытом.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ), координатором программы с азербайджанской стороны является Агенство МСБ, а с германской – Германское общество по международному сотрудничеству (GİZ).

В Бакинском бизнес-центре 28 ноября проведено заседание комитета управления программой повышения квалификации, в котором приняли участие официальные лица Азербайджана и Германии, предприниматели и менеджеры, воспользовавшиеся программой.

На мероприятии выступили - заместитель министра экономики Ниязи Сафаров, посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг, представитель федерального министерства экономики и энергетики Германии Хайнц Хетмайер и председатель правления Агентства МСБ Орхан Мамедов. Они поделились своим видением экономического сотрудничества между двумя странами, а также пользы для предпринимателей от реализации Программы.

Далее, представители Агентства и GİZ представили отчеты по процессу реализации Программы с обеих сторон. Было отмечено, что в течение 10 лет программой воспользовались 442 предпринимателя и менеджера, из них 88 - женщины. В рамках программы, около 50 процентов участников которой являются субъектами малого и среднего бизнеса, за 2009-2019 годы реализовано свыше 60 мероприятий, тренингов, семинаров и ознакомительных визитов. Из всех предпринимателей и менеджеров, задействованных в программе, 44 процента заняты в сфере услуг, 26 процентов – в сфере производства, 23 процента – в сфере торговли, а семь процентов – в других сферах. Азербайджанскими компаниями, которые в рамках программы создали двухсторонние связи с германскими компаниями, на сегодняшний день подписано более 350 договоров.

На заседании с презентациями выступили выпускники программы, работающие в различных компаниях, они рассказали о положительном влиянии программы на их бизнес-деятельность.

В рамках мероприятия также были обсуждены перспективы будущего сотрудничество в рамках программы, выдвинуты различные предложения.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Совместной германо-азербайджанской программе повышения квалификации исполнилось 10 лет (ФОТО)
  • Совместной германо-азербайджанской программе повышения квалификации исполнилось 10 лет (ФОТО)
  • Совместной германо-азербайджанской программе повышения квалификации исполнилось 10 лет (ФОТО)
  • Совместной германо-азербайджанской программе повышения квалификации исполнилось 10 лет (ФОТО)
  • Совместной германо-азербайджанской программе повышения квалификации исполнилось 10 лет (ФОТО)
  • Совместной германо-азербайджанской программе повышения квалификации исполнилось 10 лет (ФОТО)
  • Совместной германо-азербайджанской программе повышения квалификации исполнилось 10 лет (ФОТО)
  • Совместной германо-азербайджанской программе повышения квалификации исполнилось 10 лет (ФОТО)
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