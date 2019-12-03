На выставке “Bakutel” впервые продемонстрировано виртуальное предприятие (ФОТО)

3 декабря 2019 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На 25-й Азербайджанской международной выставке телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий "Bakutel", которая стартовала третьего декабря в Бакинском экспо-центре, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) впервые представило проект "МСБ виртуальное предприятие".

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство, виртуальное предприятие демонстрируется в рамках сотрудничества с компанией Deloitte и симулирует производственную линию. Целью создания виртуального предприятия является демонстрация имитации реального рабочего процесса. На выставке, при организации Агентства развития МСБ и совместной поддержке интернет-провайдера AzerTelecom и Paşa Holding, на отдельном стенде демонстрируются продукция и услуги 10 стартапов и субъектов малого предпринимательства.

В рамках выставки с целью поддержки МСБ между Агентством и AzerTelecom подписан Протокол о намерениях. Со стороны Агентства документ подписал председатель правления Орхан Мамедов, а со стороны AzerTelecom - генеральный директор Фуад Аллахвердиев. Документом предусматривается совместное сотрудничество и осуществление необходимых мер в направлении поддержки субъектов МСБ.

Выставка "Bakutel" продолжится до шестого декабря.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • На выставке “Bakutel” впервые продемонстрировано виртуальное предприятие (ФОТО)
  • На выставке “Bakutel” впервые продемонстрировано виртуальное предприятие (ФОТО)
  • На выставке “Bakutel” впервые продемонстрировано виртуальное предприятие (ФОТО)
  • На выставке “Bakutel” впервые продемонстрировано виртуальное предприятие (ФОТО)
  • На выставке “Bakutel” впервые продемонстрировано виртуальное предприятие (ФОТО)
  • На выставке “Bakutel” впервые продемонстрировано виртуальное предприятие (ФОТО)
  • На выставке “Bakutel” впервые продемонстрировано виртуальное предприятие (ФОТО)
  • На выставке “Bakutel” впервые продемонстрировано виртуальное предприятие (ФОТО)
  • На выставке “Bakutel” впервые продемонстрировано виртуальное предприятие (ФОТО)
  • На выставке “Bakutel” впервые продемонстрировано виртуальное предприятие (ФОТО)
  • На выставке “Bakutel” впервые продемонстрировано виртуальное предприятие (ФОТО)
  • На выставке “Bakutel” впервые продемонстрировано виртуальное предприятие (ФОТО)
  • На выставке “Bakutel” впервые продемонстрировано виртуальное предприятие (ФОТО)
  • На выставке “Bakutel” впервые продемонстрировано виртуальное предприятие (ФОТО)
  • На выставке “Bakutel” впервые продемонстрировано виртуальное предприятие (ФОТО)
  • На выставке “Bakutel” впервые продемонстрировано виртуальное предприятие (ФОТО)
  • На выставке “Bakutel” впервые продемонстрировано виртуальное предприятие (ФОТО)
  • На выставке “Bakutel” впервые продемонстрировано виртуальное предприятие (ФОТО)
  • На выставке “Bakutel” впервые продемонстрировано виртуальное предприятие (ФОТО)
  • На выставке “Bakutel” впервые продемонстрировано виртуальное предприятие (ФОТО)
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