Азербайджанский гранат будет экспортироваться во Францию и Польшу - ассоциация

4 декабря 2019 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане из года в год расширяется производство и экспорт граната, в том числе, растет число нововведений, просветительских мероприятий и тренингов, сказал в среду Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов.

В основном, сказал он, азербайджанские гранаты экспортируются в страны СНГ.

«В этом году нам удалось выйти на новые рынки. Это Польша и Франция. Кроме того, приглашенные из-за рубежа и местные эксперты регулярно проводят в регионах тренинги о выращивании граната, в том числе, о его фасовке, сертификации, повышения урожайности с применением инновационных методов, борьбе с вредителями. Безусловно, вся эта работа положительно влияет на рост общего производства", - сказал он.

По словам главы Ассоциации, в Азербайджане производятся кисло-сладкие, кислые и сладкие сорта граната: «Также есть такие сорта, как «велес», «гюлёйша», «азербайджанский гюлёйша», «баламюрсал», сорта гарната с красной и белой кожурой. В настоящее время в Азербайджане выращивается до 18 сортов граната. Соответствующие структуры министерства сельского хозяйства проводят работу по селекционному совершенствованию существующих сортов граната, улучшения их качества».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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