Джавид Гурбанов: С 2015 года зарплата железнодорожников значительно выросла

17 декабря 2019 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 2015 года заработная плата работников железнодорожного сектора в Азербайджане значительно выросла.

Об этом на пресс-конференции, проводимой в штабе правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, сообщает во вторник Trend.

"Если в 2015 году средняя зарплата железнодорожников составляла 130 манатов, то сейчас она достигает 583 манатов", - сказал он.

По его словам, в железнодорожном секторе проводятся реформы, предпочтение отдается молодым кадрам.

Гурбанов отметил, что в этой сфере в Азербайджане работает до 20 тысяч человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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