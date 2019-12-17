Ремонт ж/д Гюздек-Сахиль разгрузит линию Сумгайыт-Баку

17 декабря 2019 12:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ремонт железной дороги Гюздек-Сахиль разгрузит линию Сумгайыт-Баку. Об этом на пресс-конференции, проводимой в штабе правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, причина плотного транспортного и пассажирского потока между Сумгайытом и Баку связана с тем, что эта линия служит не только для пассажирских перевозок, но и для грузоперевозок.

Гурбанов отметил, что осуществляются меры по решению этого вопроса, и благодаря ремонту железной дороги Гюздек-Сахиль линия Сумгайыт-Баку будет использоваться только для пассажироперевозок.

Он добавил, что также этому поспособствует поставка в ближайшее время новых вагонов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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