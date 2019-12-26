Микаил Джаббаров встретился с министром торговли Турции (ФОТО)

26 декабря 2019 19:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с находящейся в Азербайджане с визитом делегацией во главе с министром торговли Турции Рухсар Пекджан.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, в ходе встречи Микаил Джаббаров подчеркнул, что искренние взаимоотношения между главами двух государств являются одним из ключевых факторов, обуславливающих развитие сотрудничества Азербайджана с Турцией, и связи, основанные на взаимном уважение, дружбе, братстве, развиваются по восходящей линии.

Министр отметил, что Турция и Азербайджан успешно реализуют крупные энергетические и транспортные проекты, которые имеют большую значимость для региона и мира в целом. Также, Микаил Джаббаров проинформировал противную сторону о реформах, благоприятной среде для бизнеса и инвестиций, отметив приоритетные направления для расширения торгово-экономического сотрудничества.

Министр торговли Турции Рухсар Пекджан выразила удовлетворение по поводу своего визита в Азербайджан и подчеркнула, что связи между двумя странами находятся на высоком уровне. Она также поделилась мнением о перспективах развития двустороннего экономического сотрудничества.

Пекджан сообщила, что ее страна заинтересована в росте товарооборота с Азербайджаном, отметив, что начало деятельности торгового советника Турции в Нахчыванской АР послужит расширению торговых связей.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в различных сферах экономики, в том числе в торговой, транспортно-транзитной, таможенной, туристической и других областях, а также другие вопросы представляющие взаимный интерес.

В этот же день, с участием обоих министров, состоялась деловая встреча Азербайджан-Турция, организованная Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане при поддержке министерства экономики. На встрече, наряду с официальными лицами с обеих сторон, также приняли участие предприниматели, действующие в промышленной, сельскохозяйственной, транспортной, строительной, торговой, туристической и других сферах.

Выступив на мероприятии, министр экономики Микаил Джаббаров довел до сведения, предстоящей целью является достижение объема товарооборота между двумя странами до 15 миллиардов долларов. Он отметил, что в сотрудничестве между двумя братскими странами есть большой потенциал для развития во многих сферах, в том числе в инвестиционной, энергетической, промышленной, ИКТ, сельскохозяйственной, торговой и других.

Министр торговли Турции Рухсар Пекджан также отметила большой потенциал развития торгово-экономического сотрудничества, и отметила значение сегодняшней встречи, обсуждений для расширения связей между бизнес-кругами обеих стран. Турецкий министр призвала предпринимателей к более активному и тесному сотрудничеству.

Отметим, что на встрече своим видением перспектива развития экономических связей между двумя странами поделился и председатель Ведомства внешнеэкономических связей Турции Наиль Олпак.

В рамках мероприятия предприниматели обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере бизнеса.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Микаил Джаббаров встретился с министром торговли Турции (ФОТО)
  • Микаил Джаббаров встретился с министром торговли Турции (ФОТО)
  • Микаил Джаббаров встретился с министром торговли Турции (ФОТО)
  • Микаил Джаббаров встретился с министром торговли Турции (ФОТО)
  • Микаил Джаббаров встретился с министром торговли Турции (ФОТО)
  • Микаил Джаббаров встретился с министром торговли Турции (ФОТО)
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