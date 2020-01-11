Азербайджанская продукция будет продемонстрирована на выставке в Германии

БАКУ /Trend/ - С 17 по 26 января в Берлине (Германия) пройдет традиционная выставка в пищевой, сельскохозяйственной и садоводческой сферах - "Международная зеленая неделя" (International Green Week).

Как передает в субботу Trend со ссылкой на минэкономики, при поддержке министерства и организации Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), 11 азербайджанских компаний, действующих в сфере производства продовольственных продуктов, вина и др., продемонстрируют свою продукцию на едином стенде страны Made in Azerbaijan.

В рамках выставки азербайджанские предприниматели проведут ряд встреч, будут обсуждены вопросы по экспорту.

Отметим, что на выставке "Международная зеленая неделя", в которой принимают участие свыше 1500 компаний из более чем 70 стран мира и которая считается самой крупной выставкой в Европе, Азербайджан будет представлен в 12-й раз.

(Текст: Турал Гараджаев)

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