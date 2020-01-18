Азербайджан участвует в выставке «Международная зеленая неделя» в Берлине (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Берлине 17 января открылась 85-я выставка «Международная зеленая неделя», сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Азербайджанские компании участвуют в выставке при поддержке министерства экономики и организации AZPROMO.

Азербайджанская экспозиция размещается на площади 98 кв. метров. В ней представлены 180 видов продукции 11-ти компаний-участниц.

В этом году в работе выставки «Международная зеленая неделя», в целом, участвуют 1500 компаний из 70 стран.

В открытии экспозиции Азербайджана приняли участие находящийся с визитом в Германии министр сельского хозяйства Инам Керимов и посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов, которые ознакомились с продукцией азербайджанских компаний и в рамках мероприятия провели ряд встреч.

Grune Woche - одна из крупнейших сельскохозяйственных выставок мира, проводится в известном комплексе Messe.

Впервые выставка состоялась 94 года назад в 1926 году. Азербайджан участвует в ней уже в 12-й раз.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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