Ограничение на ввоз животноводческой продукции из Китая не повлияло на местный рынок - АПБ Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Временное ограничение на импорт живого скота, рыбной и морской продукции из Китая в связи с коронавирусом не повлияло на рынок продуктов питания Азербайджана.

Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции в Исполнительном секретариате правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли, передает в четверг Trend.

По его словам, объем импортированных из Китая продуктов питания был не столь велик, и по этой причине вышеупомянутое ограничение не оказало значительного влияния на местные рынки.

"Считаю, что временное ограничение на ввоз продуктов питания из Китая не вызвало ни дефицита, ни роста цен. До этого из Китая в Азербайджан не импортировались в больших объемах ни скот, ни продукция животного происхождения, ни куриное мясо. Но даже если импортировались, то не в тех объемах, которые могли бы повлиять на ситуацию на местных рынках", - сказал Тахмазли.

Он добавил, что с этой недели в связи с коронавирусом вся импортируемая в страну продукция животного происхождения и живой скот проходят экспертизу в рамках международных стандартов. На данный момент никаких подозрительных фактов в связи с данным вирусом не обнаружено.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова).