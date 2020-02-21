В этом году в Азербайджане выделены средства на реконструкцию 36 дорог республиканского значения

БАКУ/Trend/ - Реконструкция автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах от поселка Халдан до границы с Грузией, имеющей общую протяженность в 54 километра, будет завершена в этом году, сообщил Trend председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Салех Мамедов.

"Кроме того, 68 километров автомобильной дороги республиканского значения Уджар-Зардаб-Агджабеди планируется завершить к концу этого года", - отметил он.

Напомним, что в этом году выделены средства на благоустройство 36 дорог республиканского значения, а по городу Баку выделены средства на ремонт 12 дорог, а также для благоустройства районов и поселков.

(Автор: Самир Али. Текст: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)