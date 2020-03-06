Азербайджанским фермерам выплачено свыше 51 млн манатов субсидий

БАКУ /Trend/ - С начала года и по настоящее время в связи с осенним севом 155 537 фермерам выплачены 51,3 миллиона манатов субсидий, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Как сообщили в министерстве, по мере проверки и внесения в Информационную систему электронного сельского хозяйства информации об осеннем севе заказываются карты на имя фермеров, на которые переводятся субсидии. В связи с этим на мобильные телефоны фермеров отправляются SMS, а в их «личный кабинет» в Информационной системе - уведомления.

До настоящего время в Информационной системе регистрацию прошли 474 520 фермеров и 596 887 хозяйств.

361 307 фермеров предоставили в Системе информацию по осеннему севу на 993 718 гектарах, и это пока не окончательная цифра.

Будет собрана информация от фермеров и о весеннем севе. Этот процесс продолжится до конца мая.

Запоздавшие обращения тоже будут направлены на проверку, по окончании которой субсидии будут переведены на карты фермеров.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)