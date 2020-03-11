В Центре развития МСБ в Хачмазе проведен тренинг на тему маркетинг в социальных медиа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С целью привлечения новых клиентов с использованием цифрового маркетинга субъектами малого и среднего бизнеса (МСБ) в Губа-Хачмазском экономическом районе, а также расширения публичного информирования о продукции и услугах, в Центре развития МСБ в Хачмазе проведен тренинг на тему "Маркетинг в социальных медиа" (СММ).

Как сообщает в среду Trend, участники тренинга были проинформированы об эффективном управлении в социальных сетях, использовании СММ в развитии бизнеса. В ходе тренинга, где были продемонстрированы преимущества цифрового маркетинга на конкретных примерах, субъектам МСБ была оказана поддержка в создании личных профилей в социальных сетях для бизнес-деятельности.

В Центре развития МСБ в Хачмазе также был проведен тренинг на тему "Работа с социальными проектами, государственными программами". В ходе тренинга, который продолжался два дня участники были подробно проинформированы о разработке и управлении проектами, использовании финансовых источников для реализации проектов, составлению отчетности.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)