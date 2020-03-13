Таир Миркишили: Текущие цены на нефть не создают проблем для выполнения бюджетных расходов

БАКУ /Trend/ - Только в течение последних двух лет доходы государственного бюджета Азербайджана увеличились на 250 миллионов манатов. Это говорит о том, что нынешние цены на нефть не создают проблем для бюджетных расходов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Председатель комитета рекомендовал населению не паниковать, и сообщил, что сегодня в банках Азербайджана имеется достаточное количество иностранной валюты.

"Валютные резервы Азербайджана позволяют защитить население от таких рисков", - добавил Миркишили.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)