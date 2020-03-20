В Азербайджане открыт казначейский счет для Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению Президента Азербайджана № 1948 от 19 марта 2020 года учрежден Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом, и утвержден Порядок формирования, управления, использования средств Фонда.
Как сообщили в пятницу Trend в министерстве фин ансов, в Казначейском управлении №1 Государственного казначейского агентства министерством открыт казначейский счет № 2028503.
Ниже приведены реквизиты казначейского счета::
Бенефициар (получатель) банк
Название: Государственное казначейское агентство
Код: 210005
VÖEN: 1401555071
Корреспондентский счет: AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT BİK: CTREAZ22
Получатель средств:
Название: Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondu
Счет №: AZ80CTRE00000000000002028503
VÖEN: 1700357381
Код бюджетного уровня: 7
Код бюджетной классификации: 142330