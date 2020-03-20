В Азербайджане открыт казначейский счет для Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению Президента Азербайджана № 1948 от 19 марта 2020 года учрежден Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом, и утвержден Порядок формирования, управления, использования средств Фонда.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве фин ансов, в Казначейском управлении №1 Государственного казначейского агентства министерством открыт казначейский счет № 2028503.

Ниже приведены реквизиты казначейского счета::

Бенефициар (получатель) банк

Название: Государственное казначейское агентство

Код: 210005

VÖEN: 1401555071

Корреспондентский счет: AZ41NABZ01360100000000003944

SWIFT BİK: CTREAZ22

Получатель средств:

Название: Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondu

Счет №: AZ80CTRE00000000000002028503

VÖEN: 1700357381

Код бюджетного уровня: 7

Код бюджетной классификации: 142330