PASHA Bank принимает оплату кредитов в режиме онлайн

БАКУ/Trend - PASHA Bank запускает кампанию "Пусть работа продолжается: кредитные платежи онлайн!"

В соответствии с кампанией, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут осуществлять платежи по кредитам на платформе PASHA Bank Online Banking без посещения Банка.

Ссылка на интернет-банкинг: https://pashabank.digital/login#/signup.

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