PASHA Bank принимает оплату кредитов в режиме онлайн
БАКУ/Trend - PASHA Bank запускает кампанию "Пусть работа продолжается: кредитные платежи онлайн!"
В соответствии с кампанией, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут осуществлять платежи по кредитам на платформе PASHA Bank Online Banking без посещения Банка.
Ссылка на интернет-банкинг: https://pashabank.digital/login#/signup.
Вместе с вами мы создаем инновационные решения для вас!
Лента новостей
Рабочая группа: Должно быть предотвращено сокращение численности работников работодателями в существующих условиях
Хикмет Бабаоглу: Пожертвование Президентом Ильхамом Алиевым годовой заработной платы в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом является большим примером гражданственности
Мы победим коронавирус этот! Солист Большого театра Эльчин Азизов представил оригинальное стихотворение (ВИДЕО)
Центральный банк расширил возможности перевода пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Медиа-компания Day.Az и Агентство международной информации Trend подключились к борьбе с пандемией коронавируса
Служба госбезопасности Азербайджана перечислила 800 тыс. манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом