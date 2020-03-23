"PAŞA Sığorta" предоставляет услугу телездравоохранения

БАКУ/Trend - Любой, у кого есть полис добровольного медицинского страхования от "PAŞA Sığorta", может бесплатно пользоваться услугой телездравоохранения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.



Основываясь на рекомендациях международных и местных органов здравоохранения, "PAŞA Sığorta", которая всегда заботится о своих клиентах, рекомендует, чтобы медицинские учреждения временно (по крайней мере, в исключительных случаях) временно сокращали и переносили запланированные визиты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).



Для оказания медицинской помощи, необходимой в сложившейся ситуации, компания предлагает абсолютно бесплатную «Телекоммуникационную услугу» для всех корпоративных клиентов, предлагаемых программой «Добровольное медицинское страхование». Благодаря этой услуге любой, у кого есть полис добровольного медицинского страхования от "PAŞA Sığorta", может воспользоваться этой услугой с 08:00 до 22:00 (кроме воскресенья) и с 10:00 до 16:00 в праздничные дни, вплоть до 31 мая. Позвонив по телефону (+994 12) 404 98 50, можно воспользоваться консультацией профессионального семейного врача, а также педиатра по различным вопросам, связанным со здоровьем.



Услугу предоставляет Sphera Healthcare AZ, партнером "PAŞA Sığorta".



Напомним, что в январе 2019 года страховая компания "PAŞA Sığorta" собрала 46,420 миллионов манатов страховых пермий.

ОАО "PAŞA Sığorta" является признанным лидером на рынке non-life страхования в Азербайджане. Уставной капитал компании 50 миллионов манатов. Она оказывает страховые услуги по 36 добровольным и обязательным видам страхования 300 000 корпоративным и индивидуальным клиентам.

По результатам деятельности в 2019 году компания осуществила сбор страховых премий на сумму 150,177 миллиона манатов и выплату страховых возмещений в размере 52,798 миллиона манатов, заняв второе место в рэнкинге отечественных страховщиков.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые и одна перестраховочная компания.

Автор: Юсиф Агаев.