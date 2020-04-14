Соцподдержка от минэкономики и предпринимателей: 500 семей обеспечиваются продовольствием

БАКУ /Trend/ - Сегодня пандемия коронавируса является проблемой для всего мира. В Азербайджане девизы "Мы сильны вместе" и "Оставайся дома" стали основными призывами дня. Азербайджанское государство принимает все меры для защиты своих граждан от коронавирусной пандемии, ее последствий, а граждане демонстрируют социальную солидарность. Все это вселяет уверенность в том, что страна выйдет из нынешнего сложного периода с минимальными потерями.

Об этом говорится в сообщении министерства экономики, передает во вторник Trend.

"Поддержка друг друга в эти дни, особенно забота о уязвимых группах населения, помощь в удовлетворении их потребностей - это социальный призыв и требование дня. С данной целью различные группы общества, государственные учреждения, предприниматели организуют различные социальные акции", - отметили в министерстве.

Было отмечено, что социальная солидарность и поддержка пожилых, одиноких и малообеспеченных людей и семей дали новый импульс и волонтерскому движению.

Как говорится в сообщении, особенно важно участие в акциях социальной солидарности представителей бизнеса, потому что это возможность превратить понятие социальной ответственности в стране в принцип деятельности каждой компании. Отмечается, что пример социальной ответственности продемонстрировали и предприниматели, которые недавно присоединились к инициативе министерства экономики по поддержке семей с низкими доходами для удовлетворения их потребностей в товарах первой необходимости. С прошлой недели министерство начало поставлять продовольственные продукты семьям с низкими доходами в Баку и на Апшероне для удовлетворения еженедельных потребностей. Предприниматели, участвующие в акции, всячески поддерживают эту инициативу. Так, ОАО" Азермаш" выделило специальные автомобили для доставки продовольствия, а волонтеры студенческой программы министерства образования в соблюдением требований карантинного режима помогают доставлять малообеспеченным семьям продукты.

Социальная акция охватит 500 семей (около 2000 человек). Предприниматели и министерство экономики будут проводить ее еженедельно в течение всего карантинного периода.