В Баку подешевели земельные участки

БАКУ /Trend/ - Вследствие пандемии коронавируса в Баку снизились цены на земельные участки и торговые объекты.

Как сообщил во вторник Trend гендиректор консалтинговой компаниии MBA Group, эксперт в сфере недвижимости Нусрат Ибрагимов, за прошлый месяц цены на рынке земельных участков снизились на 0,9 процента.

Ибрагимов подчеркнул, что на рынке коммерческих объектов спад цен составил 5,54 процента. В целом за предыдущий месяц на рынке недвижимости зарегистрирован снижение цен на 2,6 процента.

По словам эксперта, по причине пандемии коронавируса активность на рынке имущества почти не наблюдается.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)