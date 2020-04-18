Эльнур Аллахвердиев: Нет никаких сомнений в восстановлении по окончании пандемии темпов экономического развития Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Не может быть никаких сомнений в том, что темпы экономического развития страны будут восстановлены.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, член комитета по промышленности и предпринимательству, политический эксперт Эльнур Аллахвердиев.

По его словам, несмотря на влияние пандемии коронавируса на экономику, ни одна социальная программа сокращена не будет: "Глава азербайджанского государства заявил в ходе заседания в формате видеоконференции, посвященного социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года, что на пакет мер правительства по смягчению последствий пандемии были выделены 2,5 миллиарда манатов, и эта сумма будет увеличена. Это позволит завершить запланированные и начатые социальные программы. Также предусматривается выделить еще 150 миллионов манатов. 97 миллионов манатов выделены из Резервного фонда Президента Азербайджана на закупку оборудования и необходимых принадлежностей, исходя из нужд, возникших в результате ситуации в связи с пандемией. Глава государства отметил, что значительный рост в прошлом году зарплат и пенсий, и регулярное осуществление сегодня социальных выплат играют важную роль в стабилизации финансового положения населения", - сказал депутат.

Аллахвердиев отметил, что, наряду с широким спектром возможностей государства с точки зрения валютных резервов, профицит бюджета так же создает благоприятные условия для продолжения реализации важных социальных программ: "Доходы нашего бюджета в первом квартале 2020 года превысили прогноз на 35,9 процента. Таким образом, доходы в первом квартале составили 7 миллиардов 811 миллионов манатов. Расходы исполнены на 5 миллиардов 255 миллионов манатов, или 100,8 процента. Государственный бюджет имеет профицит в 2 миллиарда 556 миллионов манатов, в том числе это трансферты из Государственного нефтяного фонда на 1 миллиард 793 миллиона манатов".

Депутат добавил, что этот фактор помогает правительству принимать меры для поддержания благосостояния граждан в сложившейся ситуации.

"Глава государства отметил, что рост в ненефтяной промышленности составляет 23 процента, инфляция - на уровне трех процентов, а доходы граждан - около 7 процентов. Помимо прогноза, за три месяца в бюджет поступило более 310 миллионов манатов", - сказал Аллахвердиев.

По его словам, в нынешних условиях это хорошие результаты, и если бы не пандемия, показатели за первый квартал года продолжали бы расти более быстрыми темпами.

"Глава государства подчеркнул, что в текущей ситуации приоритетом должны стать безопасность и здоровье граждан. И не может быть никаких сомнений в том, что после стабилизации ситуации темпы экономического развития страны будут восстановлены", - сказал Аллахвердиев.