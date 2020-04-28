В Азербайджане продолжается предоставление льгот фермерам и предпринимателям

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане для развития сельского хозяйства продолжают предоставляться льготы фермерам и предпринимателям, сообщил во вторник Trend глава отдела по информационному обеспечению и связям с общественностью министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

По его словам, с этой целью государство предоставляет субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и племенного скота: "При лизинге сельскохозяйственной техники государство в виде субсидии выплачивает 40% первичной стоимости техники. Приобретая ее, фермер делает предоплату в размере 20%, остальные 40% фермеру выдается в виде банковского кредита. Взимаемый банком кредитный процент максимум в 7% субсидирует государство".

Гусейнов добавил, что государственные субсидии для приобретения племенного скота увеличены на 10% - с 50% до 60%: "Остальные 25% гражданин оплачивает в виде предоплаты, 15% банки оформляют в виде кредита".

Он добавил, что благодаря проводимым реформам база сельскохозяйственной техники и племенного скота будет расти и постоянно обновляться.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)