В министерстве экономики Азербайджане произошли кадровые назначения

БАКУ /Trend/ - По указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью обеспечения деятельности министерства экономики утверждены положения Служб, входящих в структуру министерства, также с целью обеспечения деятельности служб по распоряжению главы государства в руководстве структур произведены кадровые назначения, передает в среду Trend со ссылкой на министерство экономики.

На должность заместителя министра экономики назначен Алиев Эльнур Айдын оглу.

Эльнур Алиев по профессии юрист. Начал трудовую деятельность в 2005 году в министерстве экономического развития. В период деятельности занимал высокие должности в различных государственных структурах, с 2017 года работал на должности советника министра по налогам. Эльнуру Алиеву 36 лет.