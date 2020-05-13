В министерстве экономики Азербайджане произошли кадровые назначения
БАКУ /Trend/ - По указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью обеспечения деятельности министерства экономики утверждены положения Служб, входящих в структуру министерства, также с целью обеспечения деятельности служб по распоряжению главы государства в руководстве структур произведены кадровые назначения, передает в среду Trend со ссылкой на министерство экономики.
На должность заместителя министра экономики назначен Алиев Эльнур Айдын оглу.
Эльнур Алиев по профессии юрист. Начал трудовую деятельность в 2005 году в министерстве экономического развития. В период деятельности занимал высокие должности в различных государственных структурах, с 2017 года работал на должности советника министра по налогам. Эльнуру Алиеву 36 лет.
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