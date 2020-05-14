Пандемия коронавируса вызвала подорожание земельных участков в Баку

БАКУ/Trend/ - Пандемия коронавируса, как и в других сферах, отразилась и на земельном рынке в Баку, сказал в четверг Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в сфере недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По его словам, несмотря на отсутствие особой активности в данной сфере, в ценах наблюдался рост, и в апреле цены на земельном рынке Баку выросли на 6,18%.

По его словам, цена за сотку повысилась от 20 097 до 21 338 манатов.

Ибрагимов отметил, что причина роста цен связана со снижением предложений на земельном рынке: "Те, кто выставлял на продажу свою землю, передумали в связи с пандемией. Люди предпочитают переждать постпандемический период. Это тоже способствует тому, что предложений становится меньше, и цены начинают расти".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)