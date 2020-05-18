Курс маната по отношению к мировым валютам на 18 мая

Экономика 18 мая 2020 09:26 (UTC+04:00)
Курс маната по отношению к мировым валютам на 18 мая

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 мая установлен на уровне 1,7 и 1,8395 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют

18.05.2020

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.8395

1 австралийский доллар

1 AUD

1.0948

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0251

1 белорусский рубль

1 BYN

0.6943

1 бразильский реал

1 BRL

0.2903

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.0918

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1381

1 чешская крона

1 CZK

0.0665

100 чилийских песо

100 CLP

0.2057

1 китайский юань

1 CNY

0.2391

1 датская крона

1 DKK

0.2467

1 грузинский лари

1 GEL

0.5307

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2193

1 индийская рупия

1 INR

0.0224

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.0566

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0114

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1727

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7494

1 израильский шекель

1 ILS

0.4812

1 канадский доллар

1 CAD

1.2075

1 кувейтский динар

1 KWD

5.4957

1 казахский тенге

1 KZT

0.0041

1 киргизский сом

1 KGS

0.0221

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1125

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3904

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0713

1 молдавская лея

1 MDL

0.0955

1 египетский фунт

1 EGP

0.108

1 норвежская крона

1 NOK

0.1666

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0168

1 польский злотый

1 PLN

0.4029

1 российский рубль

1 RUB

0.0232

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.1924

1 саудовский риал

1 SAR

0.4524

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.311

1 турецкая лира

1 TRY

0.2467

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0568

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1656

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0637

100 японских иен

100 JPY

1.5869

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.0119
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