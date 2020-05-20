Завершилась реконструкция дороги в одном из районов Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Завершилась реконструкция дороги Хачмаз-Ниязоба-Абильятаг-Гаргалыг общей протяженностью 35,9 километра, сообщил Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, на строительство вышеуказанной автомобильной дороги, соединяющей 12 населенных пунктов с населением в 12 тысяч человек, из государственного бюджета было выделено 15,4 миллиона манатов.

"13 декабря 2019 года главой государства был издан указ о строительстве дороги Хачмаз-Ниязоба-Абильятаг-Гаргалыг. Работы велись в течение 4-5 месяцев", - добавил Анар Наджафли.

Участок Хачмаз-Абильятаг имеет протяженность в 20,5 километра, от этого участка до села Гаргалыг - 7,7 километра, подъездные пути к семи селам Гарачи, Гюлалан, Чыгатай, Гарабаглы, Агчай, Илхыджы и Ниязоба имеют общую протяженность 7,7 километра.

"Согласно проекту, дорога реконструирована в соответствии с четвертым техническим уровнем. Она состоит из двух полос общей шириной в 10 метров: 6 метров проезжей части дороги и по два метра - обочины.

В целях обеспечения безопасности передвижения транспортных средств и координации движения по всему участку были установлены дорожные знаки, информационные щиты, нанесена дорожная разметка, установлены указатели километров и сигнальные опоры", - отметили в агентстве.

"Ввод в эксплуатацию новой дороги значительно облегчит передвижение порядка 12 000 жителей, проживающих в 12 населенных пунктах. Также эта дорога упростит пассажирские и грузовые перевозки. Жители этих районов могут легко путешествовать в соседние районы, доставлять свою продукцию на рынки соседних городов и районов в комфортных условиях. В то же время, такое улучшение дорог напрямую влияет на улучшение условий жизни людей и развития сельского хозяйства", - подытожили в агентстве.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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