Цены на билеты определятся после возобновления международных авиаперелетов - AZAL
БАКУ /Trend/ - Цены на билеты определятся после возобновления международных авиаперелетов.
Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал вице-президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Эльдар Гаджиев.
"Новые цены на билеты предметом обсуждений сейчас не являются. Этот вопрос будет обсужден после возобновления международных авиаперелетов. Места во время полета будут в ограниченном количестве, пассажирам будут розданы защитные средства. Но пока AZAL не думает о повышении цен на билеты", - сказал Гаджиев.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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