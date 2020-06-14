В Баку снизились цены на аренду квартир
БАКУ /Trend/ - В Баку в прошлом месяце снизились цены на аренду квартир.
Об этом сказал Trend гендиректор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области недвижимости Нусрат Ибрагимов.
По его словам, в мае цены на аренду квартир в Баку снизились на 2,15 процента. Н.Ибрагимов отметил, что средняя арендная плата за квартиру составила 923 маната, а цена за квадратный метр составила 8,65 маната.
Эксперт добавил, что цена 1 квадратного метра на рынке аренды составила 16,12 маната. В течение месяца наблюдалось увеличение на 1,77 процента. По сравнению с тем же месяцем прошлого года прирост составил 2,49 процента.
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