Сбор урожая зерновых в Азербайджане осуществлен на 35,9%(ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сбор урожая зерновых осуществлен на 35,9 процента. По данным на 20 июня, с 362716,6 гектара собраны 1 126 943 тонны урожая.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве сельского хозяйства, в настоящее время средняя урожайность зерновых составляет 31,1 центнера, в том числе ячменя – 30,3 центнера, пшеницы – 32,9 центнера с гектара.

По республике завершен сбор урожая на 2/3 посевных площадей. С засеянных ячменем 369303,7 гектара собран урожай на площади 258161,1 гектара. В целом собраны 783092,1 тонны урожая.

В этом году на более чем 640 тысячах гектаров был осуществлен посев пшеницы. До 20 июня урожай пшеницы был собран на площади в 104555 гектаров. В целом собраны 343850,9 тонны урожая.

Процесс уборки урожая продолжается.

(Текст: Турал Гараджаев)