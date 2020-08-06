В Товузском районе Азербайджана стартовало предприятие по сушке табака (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках мер по возрождению экспортоориентированных и традиционных отраслей экономики в стране в соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Ильхама Алиева развитие табаководства также является одной из важных предстоящих задач. В этом контексте большое значение имеет утвержденная главой государства "Государственная программа по развитию табаководства в Азербайджане на 2017-2021 годы".

Как сообщает в четверг Trend, в рамках данной программы для заготовки, хранения и переработки табачных изделий, произведенных в Товузском районе предусмотрено создание завода по сушке табака. Предприятие по сушке табака, созданное при ОАО "Товуз Агро Промышленность", уже введено в эксплуатацию.

Если раньше собранные листья табака сдавались в пункты приема в других районах на расстоянии 250-300 километров, что было невыгодно с экономической точки зрения для производителей табака, то теперь это проблема устранена, и для развития табаководства в Товузском районе появились широкие возможности.

Глава исполнительной власти Товузского района Мамед Мамедов побывал на предприятии, и ознакомился в производственным процессом. Было отмечено, что в этом году в районе табаком засеяно 50 гектаров земли. Сбор продукции начался несколько дней назад. В короткие сроки около 100 тонн сырых листьев табака были собраны с полей и переданы предприятию. Производственный процесс на предприятии налажен в соответствии с современными технологиями. Для этого d Сербии закуплены 10 термопилиновых установок. В настоящее время на предприятии работой обеспечены 30 человек.

Во время встречи с коллективом предприятия и фермерами глава ИВ Товузского района отметил, что в направлении развития табаководства государство уделяет необходимое внимание предпринимателям, в этой сфере и в будущем регулярно будут приниматься надлежащие меры.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)