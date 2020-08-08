Опреснение морской воды поможет разрешить проблему нехватки воды в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Происходящие в мире экологические процессы и изменение климата привели к приводят к сокращению запасов питьевой воды.

Как сообщает Trend, опреснение морской воды - одна из эффективных мер, принимаемых для разрешения проблемы нехватки питьевой воды в ряде стран мира.

Эта практика также используется в Азербайджане. Так, в Комплексе опреснения воды Каспийского моря, расположенном в Сальянском районе, соленая вода превращается в пресную.

Станция, построенная в 2012 году в селе Хыдырлы Сальянского района на основе высоких технологий оснащена мембранами обратного осмоса, позволяющими очищать морскую воду до состояния питьевой в целях эффективного разрешения проблемы нехватки воды в будущем.

Идея строительства завода принадлежит Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и была реализована как пилотный проект по выявлению альтернативных источников и накоплению опыта в организации их использования в Азербайджане, который имеет наименьшие ресурсы пресной воды в регионе, на фоне растущего мирового спроса на чистую воду.

На первом этапе с учетом потребностей завод был оснащен оборудованием для производства 1000 кубометров пресной воды из морской в сутки.

В 2016 году мощность завода была увеличена вдвое до 2000 кубометров в сутки без дополнительных строительных работ.

Директор завода по опреснению морской воды Габиль Теймуров сообщил, что морская вода забирается с расстояния 12 километров и затем с помощью насосов закачивается в хранилища.

Для забора воды из моря построена дамба длиной 200 метров, шириной 8 метров и высотой 5 метров, установлены 3 металлических резервуара для воды объемом 500 м3 и 200 м3, построены подземный железобетонный резервуар объемом 500 м3, шесть водохранилищ, утепленных геотекстильным мембранным покрытием объемом 150 м3, 500 м3, 2000 м3, 20000 м3 и 25000 м3, здание площадью 750 м2, в котором установлено оборудование, офисное здание площадью 120 м2 и др.

Руководитель завода отметил, что эту воду можно использовать как для питья, так и для орошения.

(Автор: Асиф Мехман)

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морская вода забирается с расстояния 12 км, а затем изначально затопленная вода закачивается в резервуары.