Кабмин Азербайджана принял решение об учетных документах сельских административных округов

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял постановление о печати похозяйственных учетных документов сельских административных территориальных округов и их открытии на 2021-2025 годы.

Как сообщает в субботу Trend, согласно постановлению, Государственный комитет по статистике Азербайджана напечатает новые похозяйственные учетные документы, и на основании соответствующего распределения до первого ноября 2020 года обеспечит их доведение до представителей глав городских (районных) исполнительных властей по сельским административным территориальным округам.

Кабинет министров, районные (городские) исполнительные власти Нахчыванской АР должны обеспечить применение новых похозяйственных учетных документов в соответствии с утвержденными Государственным комитетом по статистике Азербайджана указаниями по ведению похозяйственного учета.

Министерство финансов обеспечит финансирование печати новых похозяйственных учетных документов за счет предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год на эти нужды средств.

(Текст: Турал Гараджаев)