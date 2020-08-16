Выросла чистая прибыль Азербайджанской страховой компании AZSIGORTA

Экономика 16 августа 2020 18:00 (UTC+04:00)
Выросла чистая прибыль Азербайджанской страховой компании AZSIGORTA

БАКУ /Trend/ В первом полугодии 2020 года в результате введения в стране ограничений, связанных с пандемией, общие страховые сборы азербайджанской страховой компании AZSIĞORTA сократились на 10 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 6,5 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на компанию, выплаты по страховым случаям за первые шесть месяцев 2020 года составили на 12 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года, то есть 2,7 миллиона манатов. Самый крупный платеж был в размере 330 тысяч манатов по обязательному страхованию недвижимости.

В результате принятых мер по оптимизации расходы текущего периода сократились на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,3 миллиона манатов.

В результате чистая прибыль компании в первом полугодии 2020 года составила 1,24 миллиона манатов, что на 36 процентов больше аналогичного показателя 2019 года.

Компания также завершила полугодие с уставным капиталом 20.3 миллиона манатов, что гарантирует компании успешное выполнение своих обязательств и платежеспособность.

Отметим, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило финансовую мощь компании на уровне "B", со стабильным прогнозом.

(Автор: Эльдар Джанавшили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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