В Азербайджане не отменены аграрные субсидии - минсельхоз

БАКУ /Trend/ - В связи с постановлением № 319 , подписанным второго сентября премьер-министром Али Асадовым, сообщаем, что постановление не предусматривает отмену субсидий предоставляемых государством за хлопководческую, табаководческую, пчеловодческую деятельность и производство коконов шелкопряда.

Об этом сказал завотделом по связям с общественностью и информационному обеспечению министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что оказание государственной поддержки сельскому хозяйству регулируется указом Президента Азербайджана «О создании нового механизма субсидий в аграрной сфере» № 759 от 27 июня 2019 года: «Согласно этому указу с 1 января этого года в стране выплаты по 6 видам субсидий по растениеводству и животноводству осуществляется посредством Электронной сельскохозяйственной информационной системы, поэтому прежние решения Кабмина по предоставлению фермерам субсидий, существующие нормативно-правовые акты приводятся в соответствии с новым указом. Это — юридическая процедура, и последнее постановление Кабмина об отмене ряда решений, предусматривающих поддержку в аграрной сфере, связано с этим соответствием. Государство уже выплатило субсидии за осенний сев, предоставление субсидий по другим категориям, в том числе в сфере пчеловодства, продолжается. Комментарии в соцсетях, трактующие последнее решение Кабмина как отмену субсидий ошибочны, и юридически необоснованны».

Он напомнил, что по решению Совета по аграрным субсидиям от второго сентября 2019 года, за каждую тонну хлопка, сдаваемого на перерабатывающие предприятия, фермерам выплачивается 100 манатов, а за каждую тонну табака-сырца - 50 манатов. Кроме того, за каждый гектар посевов хлопка фермерам выплачивается субсидия в размере 220 манатов, табачных посевов - 280 манатов. Пчеловоды получают 10 манатов субсидий за каждый улей. Государство также выплачивает 5 манатов субсидий за каждый килограмм шелкового кокона-сырца, сданного в приемные пункты: «Ни одна из этих субсидий не отменена, государство продолжает поддерживать аграрную сферу страны, и перечисление субсидий на «фермерские карты» будет продолжаться».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)