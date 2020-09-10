Названы предварительные показатели госбюджета Азербайджана на 2021 г. (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Милли Меджлис (парламент) для обсуждения поступит проект государственного бюджета Азербайджана на 2021 год.
Об этом на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал председатель комитета Тахир Миркишили, передает в четверг Trend
По его словам, министерство финансов огласило предварительные показатели госбюджета Азербайджана на 2021 год.
"В 2021 году прогнозируется экономический рост на 2,8 - 3,4 процента. Проект государственного бюджета впервые подготовлен на основании среднесрочных расходов", - добавил Миркишили.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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