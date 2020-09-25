В прошлом году Азербайджан экспортировал табак на $13,4 млн

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане табаком были засеяны 3 100 гектаров земли. .

Об этом Trend сообщили в министерстве сельского хозяйства.

Согласно отчету, в 2019 году в стране было произведено 6 000 тонн табака. Хотя в январе-августе 2020 года производство табака составило 3800 тонн, сбор табака продолжается. Урожайность табака в 2019 году составила 19,3 цент/га. В прошлом году уровень урожайности вырос на 1,6 процента по сравнению с 2018 годом. Весь табак, произведенный в Азербайджане, идет на экспорт. В 2019 году 6,4 тысячи тонн табака было продано за границу на сумму 13,4 миллиона долларов. В прошлом году экспорт табака вырос на 53,5 процента по сравнению с 2018 годом.

Сообщается, что основным рынком экспорта азербайджанского табака является Россия.

(Текст: Жаля Гасымова)