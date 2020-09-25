В Баку и Сумгайыте открылись Центры развития МСБ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку и Сумгайыте открылись Центра развития малого и среднего бизнеса (МСБ), являющихся структурными подразделениями Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Таким образом, в стране функционируют уже три Центра развития МСБ - в Баку, Сумгайыте и Хачмазе.

Председатель правления Агентства Орхан Мамедов ознакомился с условиями, созданными в Центрах развития МСБ для оказания консультационных услуг микро, малым и средним предпринимателям, встретился с руководителями управляющих организаций Центров.

В Центрах будут проводиться тренинги для начинающих бизнес, оказываться консультационные услуги, оказываться поддержка для участия в программах по международному обмену и выходу к финансовым ресурсам.

Все оказываемые в Центрах услуги бесплатные.

Организация услуг в Бакинском и Сумгайытском центрах развития МСБ осуществляет ООО "Universitas İnternational" и Азербайджанский центр банковского образования.

Субъекты микро, малого и среднего предпринимательства Баку и Абшеронского района, а также желающие начать бизнес, могут воспользоваться услугами Бакинского и Сумгайытского центров развития МСБ.

(Текст: Кямаля Сеидова.)