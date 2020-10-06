Утвержден порядок финансирования проектов, связанных с развитием микро, малого и среднего бизнеса в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Постановлением Кабинета министров Азербайджана от 30 сентября 2020 года утвержден "Порядок финансирования образовательных, научных и исследовательских проектов, связанных с развитием микро, малого и среднего бизнеса".

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), этот документ определяет порядок финансирования образовательных, научных и исследовательских проектов, связанных с развитием микро, малого и среднего предпринимательства в стране.

"Финансирование проектов, связанных с развитием микро, малого и среднего предпринимательства, будет осуществляться Агентством по развитию МСБ в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О грантах". Финансирование проектов будет определяться путем конкурсов, проводимых Агентством. Конкурсы будут проводиться по образовательным, научным и исследовательским проектам", - говорится в информации.

По данным агентства, участвовать в конкурсе вправе любое юридическое или физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью. Объявление о проведении конкурса и информация о его результатах регулярно будут публиковаться в СМИ, а также на официальном сайте агентства- www.smb.gov.az.

"Срок реализации представленных на конкурс проектов не должен быть менее 3 месяцев и не более 12 месяцев. Стоимость финансирования по каждому проекту определена в размере до 20 тысяч манатов. Конкурсный отбор проектов будет осуществляться Агентством МСБ с соблюдением принципов прозрачности, равенства, эффективности и приоритетности критериев результативности", - отметили в сообщении.

В соответствии с настоящим Положением, финансирование образовательных, научных и исследовательских проектов, связанных с развитием МСБ, окажет положительное влияние на развитие МСБ в Азербайджане, включая реализацию новых механизмов и инновационных проектов в этой области, поддержку стартап-проектов, участие МСБ в программах обучения, семинаров, консультаций, обмена информацией, повышение знаний и навыков, внедрение научных знаний в области МСБ. Изобретения, полезные модели, влияющие на деятельность предпринимателей, бизнес-процессы, научное изучение и исследование технологических инноваций и промышленных образцов будет иметь важное значение с точки зрения расширения связей с учебными заведениями в этом направлении.

Подробнее с правилами можно познакомиться по ссылке https://bit.ly/30LhYN9

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: @Fidan_Babaeva