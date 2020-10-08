Начата подача воды в три района Азербайджан из водохранилища Суговушан

БАКУ /Trend/ - После освобождения села Суговушан в результате контрнаступления азербайджанской армиии удалось спустить воду из Суговушанского водохранилища.

Как сообщили в четверг Trend в ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана", в настоящее время в результате регулирования сброса воды из водохранилища обеспечена подача воды в Тертерский, Геранбойский и Евлахский районы, а также обеспечен экологический баланс.

Благодаря подаче воды в эти районы, которые имели проблемы с водоснабжением, удастся устранить нехватку воды, что способствует повышению урожайности в сельском хозяйстве, а также обеспечить экологический баланс. Водоснабжение этих территорий также снизит потребность в использовании существующих артезианских скважин в этом районе, благодаря чему снизится потребление электроэнергии.

Ввиду того, что Суговушанское водохранилище вместимостью 5,86 миллиона кубометров, находящееся в селе Суговушан Тертерского района на реке Тертер, на протяжении 28 лет оставалось под оккупацией возникали серьезные трудности в орошении территорий площадью 24481 гектар в Тертерском, 14380 гектаров - в Агдеринском, 6938 гектаров - в Геранбойском, 5612 гектаров - в Евлахском, 12620 гектаров - в Бардинском, 29886 гектаров в Агдамском и 2000 гектаров - в Агджабединском районах, в целом на 96217 гектарах земель. Наряду с этим, ввиду того, из водохранилища не сбрасывалась вода, возникали серьезные экологические проблемы.

Вода, поступающая из рек Тертерчай и Турагачай, после регулировки в водохранилище была направлена в основной магистральный канал пропускной способностью 70 кубометров в секунду, а после 5,2-километрового участка - в два магистральные канала - правобережный и левобережныйс пропускной способностью 50 и 20 кубометров в секунду соответственно.

В связи с началом подачи воды из Суговушанского водохранилища помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поделился публикацией на своей странице в Twitter.

"30-летнему экологическому террору пришел конец после освобождения от оккупации села Суговушан Азербайджана. Река Тертер вновь полноводна. Армения умышленно регулярно перекрывала водный поток.

В Тертерском, Геранбойском и Евлахском районах будет обеспечен экобаланс", - написал Хикмет Гаджиев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)