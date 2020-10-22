Запасы полезных ископаемых освобожденных территорий Азербайджана будут пересчитаны - Минэкологии
БАКУ /Trend/ - Зангиланский район, который постепенно освобождается от оккупации, одна из территорий, богатых наземными и подземными природными ресурсами. Во время геологоразведочных работ, проведенных в советское время, здесь были найдены многочисленные месторождения различных видов полезных ископаемых.
Об этом сказал журналистам начальник Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов Али Алиев, сообщает в четверг Trend.
«Пока у нас нет точной информации об их состоянии, но по аэрофотоснимкам видно, что армянские оккупанты беспощадно эксплуатировали часть этих месторождений».
Алиев добавил, что сегодня главная задача - изучить состояние эксплуатации месторождений, существующих на освобожденных территориях, в том числе, в Зангиланском районе, подсчитать и оценить оставшиеся запасы, установить масштаб нанесенного ущерба.
(Текст: Кямаля Сеидова.)