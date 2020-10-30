После войны Азербайджан будет развивать освобожденные территории за счет своих средств - экономист

БАКУ /Trend/ - В послевоенный период правительство Азербайджана добьется оживления и развития освобожденных от армянской оккупации регионов за счет своих финансовых возможностей, сказал в четверг Trend эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

По его словам, наряду с работами по благоустройству и созиданию должна быть подготовлена мегапрограмма, которая должна состоять из отдельных государственных программ, объединяющих в себе такие направления и сферы как инфраструктура, сельское хозяйство, горнорудная промышленность, коммуникации и др.

Эксперт отметил, что только после разработки этого пакета будут определены классификация и направление работ, которые необходимо выполнить для обеспечения социально-экономического развития региона, а также подготовлены мультипроекты и концепция обычных проектов для достижения поставленной цели.

Экономист сказал, что после разработки концепции, также должно быть проанализировано существующее финансовое состояние, изучены альтернативные финансовые источники: «Для информации напомню, что валютные резервы Азербайджана превышают 51 миллиард долларов. В Армении этот показатель является смехотворным - всего 1,5 миллиарда долларов. Это означает, что Азербайджан в состоянии справиться с вышеназванными работами, но считаю, что правительство должно уделять больше внимания в этом вопросе альтернативным вариантам».

Амиров считает, что среди этих альтернатив особое место должно быть уделено привлечению иностранных инвестиций: «В этом случаев государство сэкономит свои финансовые ресурсы, а также увеличит число заинтересованных сторон в сохранении стабильности в регионе: «Непосредственно привлеченные в Нагорно-карабахский регион иностранные инвестиции сыграют своего рода роль гаранта для продолжительной военной и политической стабильности. И здесь необходимо стараться, чтобы иностранные инвестиции представляли различные источники, потому, что тогда в стабильности территорий, куда будут вкладываться инвестиции, будут заинтересованы не только инвесторы, но и страны, резидентами которых они являются».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)