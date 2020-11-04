Экономика Армении рушится, война ускорила упадок

БАКУ /Trend/ - Боевые действия, начавшиеся с провокаций Армении 27 сентября, усугубили упадок экономики этой страны.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

Он сообщил, что когда Армения начала войну, ее экономика уже была в состоянии упадка.

"В первой половине 2020 года экономика Армении сократилась на 5,8 процента, темпы рецессии продолжились и во второй половине этого года. В то же время, после начала войны проблемы в экономике Армении начали более усугубляться.

Прежде всего стоит отметить, что общая стоимость армянской военной техники и боеприпасов, уничтоженных азербайджанской армией в первый месяц войны, а также оборудования, захваченного в качестве военного трофея, составляет 2,7 миллиарда долларов. Это больше годового бюджета Армении. В течение последней недели азербайджанская армия продолжала уничтожать армянскую военную технику и оружие, а также захватывать их в качестве военных трофеев. С учетом этого, с момента начала боевых действий армия Азербайджана нанесла Армении ущерб в размере свыше трех миллиардов долларов.

У Армении также самый большой внешний долг в регионе. Этот показатель превышает восемь миллиардов долларов, что составляет более 70 процентов ВВП страны. Для страны с резервами менее двух миллиардов долларов, наличие внешнего долга более восьми миллиардов долларов будет иметь серьезные негативные экономические последствия.

Две недели назад парламент Армении принял документ о внесении изменений в госбюджет на 2020 год и увеличении лимита заимствований. Это указывает на то, что внешние долги Армении будут расти и в будущем.

С другой стороны международные рейтинговые агентства решили снизить кредитный рейтинг Армении из-за ущерба, нанесенного войной экономике этой страны. В связи с этим, после войны экономический упадок в Армении будет продолжаться и усугубляться", - добавил Вугар Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)