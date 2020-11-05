Названо число объектов водного хозяйства и мелиорации, находящихся под армянской оккупацией

БАКУ /Trend/ - ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" назвало число объектов водного хозяйства и мелиорации, находящихся под оккупацией.

Как сообщили в четверг Trend в ОАО, на оккупированных территориях находилось девять водохранилищ (Суговушанское водохранилище уже освобождено), а количество водоемов - семь. Протяженность оросительных сетей на наших землях, оккупированных Арменией, составляло 6 426 километров, количество гидроузлов - два, протяженность коллекторно-дренажной сети - 330 километров, гидротехнических сооружений - 8 003, количество насосных станций - 88, количество субартезианских скважин - 1 429.

Порядка 125 800 гектаров орошаемых земель Азербайджана оставались под оккупацией.

В ОАО отметили, что для более точного определения числа объектов водного хозяйства и мелиорации на освобожденных территориях будут созданы специальные комиссии. В результате расследования, проведенного этими комиссиями, будут определены пригодные для эксплуатации объекты.

Ввод в эксплуатацию этих объектов после освобождения оккупированных земель обеспечит бесперебойную подачу воды на территории, где с этим наблюдаются трудности, будет способствовать расширению орошаемых земель, повышению урожайности в сельском хозяйстве и восстановлению экологического баланса. В конечном итоге все это поспособствует повышению урожайности по всей стране.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)