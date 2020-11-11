Каждый новорожденный в Армении, еще в колыбели, обременяется долгом в размере $ 4300 - экономист

БАКУ /Trend/ - Компенсация потерь войны и восстановление разрушенной экономики еще больше увеличит внешний долг Армении. Ожидается, что в результате этого экономического кризиса внешний государственный долг Армении в следующем году достигнет 7-7,3 млрд долларов, а общий внешний долг - 13,8-14 млрд долларов.

Об этом сказал Trend эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

По его словам, рецессия, на пороге которой находится Армения, также резко сократит ВВП. В этом случае отношение внешнего долга страны к ВВП увеличится до 115–120%.

"Не имея возможности добиться экономического развития, Армения периодически обращалась к иностранным донорам и финансовым институтам для стабилизации внутренней социально-экономической ситуации. В то же время, вместо того, чтобы снижаться или, по крайней мере, оставаться стабильной, эта тенденция увеличивалась из года в год. Страна, внешний долг которой в 2017 году составлял 9,9 миллиардов долларов, значительно увеличила свой долг в течение следующих двух лет. Таким образом, уровень внешнего долга в 2018 году достиг 10,8, а в 2019 году - 11,6 млрд долларов", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что хотя большинство источников в конечном итоге оценивают внешний долг Армении в 11,6 миллиардов долларов, на самом деле этот показатель уже изменился и достиг 12,5 миллиардов.

"Кроме того, эта цифра представляет собой статистику за два месяца до войны. Сейчас предполагается, что этот долг приближается к 13 миллиардам долларов. Тревожный сигнал о росте внешнего долга Армении Международный валютный фонд (МВФ) забил еще когда данный показатель был равен 11,6 млрд долларов.

В то время, то есть в прошлом году, отношение общего внешнего долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) составляло 84,8 процента. В июле 2020 года этот показатель уже превышал 91 процент. Доля государства в прямом внешнем долге достигла 5,9 миллиардов долларов. Это означает, что размер внешнего долга на душу населения составляет около 2000 долларов.

При том, что даже часть внешнего долга, не считающаяся государственным долгом, напрямую связана с армянским государством. Абсолютное отсутствие там независимых хозяйствующих субъектов в экономической системе привело к тому, что всей задолженностью обременено именно государство. Если подойти к вопросу в этом контексте, становится ясно, что внешний долг на душу населения вызывает еще большую тревогу.

Сумма внешнего долга на душу населения в Армении уже превысила 4300 долларов. Это означает, что каждый умирающий пожилой армянин, каждый армянский солдат, убитый в Карабахе, перенаправил свой долг в размере 4300 долларов другому члену семьи. Каждый новорожденный в Армении, еще в колыбели, обременяется долгом в размере 4300 долларов", - отметил Амиров.

По мнению эксперта, чтобы изменить ситуацию к лучшему, как в экономических процессах, так и в других сферах жизни, необходимо сначала остановить отрицательную тенденцию и выйти на нулевую динамику. Только в таком случае можно говорить о позитивных показателях. Но, подчеркивает Амиров, Армении не удается остановить эту ужасную тенденцию и даже стабилизировать ее темпы.

"С каждым отчетным периодом неизбежно становится все больше негативной динамической статистики. Несмотря на разграбление богатства Азербайджана и его продажу за границу, в торговом обороте страны по-прежнему наблюдался дефицит в размере 154 миллионов долларов. А теперь представьте, как потеря этих богатств повлияют на торговый баланс! Уровень внешнего долга, как я уже говорил выше, показывает, что он растет примерно на 800-900 миллионов долларов в год. Кстати, все эти негативные показатели фиксировались в Армении до начала войны. А теперь эта тенденция еще более усугубится.

Правительство Армении еще долгие годы не сможет расплатиться с этим долгом. Действующие в этой стране жители и простые армяне столкнутся с серьезными последствиями. Потому что маловероятно, что какой-либо нерезидент останется там при нынешних условиях", - добавил Эльданиз Амиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)