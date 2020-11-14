На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана уточняется ущерб системам ирригации и мелиорации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Азербайджана состоялось онлайн-совещание, посвященное восстановлению оросительных систем на освобожденных от армянской оккупации территориях. В нем приняли участие руководители мелиоративных управлений Агдамского, Физулинского, Джабраильского, Кельбаджарского, Зангиланского, Ходжавендского, Тертерского, Бардинского, Геранбойского, Евлахского, Агджабединского, Бейлаганского районов и института по проектированию объектов водного хозяйства Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, сначала председатель ОАО Ахмед Ахмедзаде поздравил участников с исторической победой, достигнутой в освободительной войне благодаря доблестной азербайджанской армии во главе с победоносным Верховным главнокомандующим.

Председатель ОАО сказал, что водные ресурсы на освобожденных территориях имеют большое значение с точки зрения увеличения водных ресурсов Азербайджана. Было отмечено, что на оккупированных территориях находится девять водохранилищ, семь водоемов, 6426 километров оросительной сети, два гидроузла, 330 километров коллекторно-дренажной сети, 803 гидротехнических сооружения, 88 насосных станций, 1429 субартезианских скважин. В целом на освобожденных землях 125 800 гектаров орошаемых земель.

Ахмедзаде отметил, что для подготовки предложений по проведению инвентаризации мелиоративных и ирригационных сооружений на балансе ОАО на освобожденных территориях, оценке их технического состояния, обеспечения их обслуживания и эксплуатации подписан приказ, и во главе с зампредседателя Рафигом Аслановым создана соответствующая комиссия. Также, согласно приказу, с 16 ноября будет возобновлена деятельность Губадлинского управления оросительных систем.

Затем заместитель председателя ОАО Рафиг Асланов рассказал о предстоящих работах по уточнению ущерба, нанесенного ирригационным и мелиоративным системам в результате армянской оккупации. Было отмечено, что после уточнения числа объектов водного хозяйства и мелиорации на освобожденных территориях будут определены годные для эксплуатации сооружения. Ввод в строй этих объектов позволит обеспечить непрерывную подачу оросительной воды на территории, где наблюдались проблемы в водоснабжении, обеспечить высокую урожайность в сельском хозяйстве и восстановить экологический баланс. К этой работе также привлечены сотрудники института по проектированию объектов водного хозяйства. Уже начата работа по организации ирригационных работ на различных участках, которая завершится в кратчайшие сроки.

Далее с руководителями мелиоративных управлений были обсуждены детали предстоящей деятельности.

(Текст: Турал Гараджаев)