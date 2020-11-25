Итальянские компании заинтересованы в проведении восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял чрезвычайного и полномочного посла Италии в Азербайджане Аугусто Массари сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство энергетики.

На встрече обсуждались реализация документов, подписанных в ходе государственного визита Президента Ильхама Алиева в Италию в феврале текущего года, и исполнение протокола пятого заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией.

Поприветствовав подписание трехстороннего заявления по Карабаху, посол Аугусто Массари выразил заинтересованность итальянских компаний, работающих в сфере строительства инфраструктуры, в проведении восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Италией успешно развиваются во многих секторах экономики, а сотрудничество в энергетической сфере играет важную роль в долгосрочном сотрудничестве. Была отмечена важность для итальянских и других европейских потребителей проекта Трансадриатического газопровода, который является важным элементом этого сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве двух стран в других сферах, инвестиционных возможностях в энергетике, участии итальянских компаний в проектах в различных сферах, развитие традиционных и возобновляемых источников энергии, а также возможности для итальянских компаний расширить свою деятельность в качестве инвесторов в Азербайджане. Также были обсуждены подготовка к следующему заседанию Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией, вопросы, вытекающие из документов о сотрудничестве, подписанных между различными ведомствами двух стран.