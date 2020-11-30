ЗАО “AzerGold” запустило в эксплуатацию месторождение «Агйохуш» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО AzerGold продолжает деятельность, направленную на запуск новых месторождений и увеличение экономической эффективности в регионах.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на ЗАО.

Так, в рамках плана мероприятий, подготовленного в связи с Указом Президента Азербайджана от 19 марта текущего года о мерах по обеспечению устойчивости экономики страны к внешним воздействиям, ЗАО было принято решение о создании Човдарского интегрированного регионального участка переработки на базе Човдарского золотодобывающего предприятия.

С целью ознакомления с проектом 28 ноября министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев и заместитель министра экономики, председатель Наблюдательного совета ЗАО AzerGold Ровшан Наджаф побывали на Човдарском золотодобывающем предприятии.

Председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов подробно рассказал о проекте.

Он отметил, что основной целью создания Регионального участка переработки является централизованное использование имеющихся материально-технических ресурсов.

"Создание Регионального участка переработки способствует снижению капитальных и операционных расходов, обеспечению устойчивости производственных процессов, а также позволит минимизировать возможные воздействия на окружающую среду и стимулирует экономическую активность в регионах", - сказал Ибрагимов.

На встрече также была дана информация о работах, проделанных с целью сдачи в эксплуатацию золотоносного месторождения «Агйохуш», открытого в 2017-м году геологами ЗАО AzerGold. В июне текущего года данное месторождение было взято на учет в государственный баланс запасов полезных ископаемых со стороны министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана. Несмотря на то, что «Агйохуш» считается сравнительно небольшим месторождением, его расположение вблизи действующего Човдарского золотодобывающего предприятия создает благоприятные условия для ведения здесь эксплуатационных работ без создания дополнительной инфраструктуры и капиталовложений.

По словам Ибрагимова, на данном этапе начинается первая фаза эксплуатации месторождения «Агйохуш 1». Всего проект эксплуатации будет состоять из трех этапов и исполнение всех из них будет осуществляться посредством Човдарского интегрированного регионального участка переработки.

"До конца 2022-го года, помимо трех этапов эксплуатации месторождения “Агйохуш”, сульфидные руды месторождения Човдар, а также руды других близлежащих месторождений – «Мярях», «Тулаллар», «Нарчала», также будут перерабатываться на данном участке", - сказал он.

На месторождении «Агйохуш 1» также были проведены первые взрывные работы. Полученные руды были впервые транспортированы и переработаны на Човдарском участке.

Отметим, что реализация проекта «Агйохуш» внесет важный вклад в социально-экономическое развитие региона: в рамках исполнения всех фаз проекта планируется открытие более 100 постоянных рабочих мест.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva