Будет произведена оценка уровня плодородия освобожденных земель - НАНА Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Для изучения уровня плодородия освобожденных земель Азербайджана будут проведены оценивания.

Об этом в четверг сказал Trend директор Института землеведения и агрохимии НАНА Аловсат Гулиев. По его словам, состояние почвы на тех территориях будет изучена с участием ученых.

"До оккупации на тех землях регулярно велись соответствующие оценивания. Освобожденные от оккупации земли очень плодородны. Большая часть Губадлинского и Джабраильского районов пригодна для богарного земледелия. С этих земель можно получить хороший урожай", - сказал Гулиев.

Эксперт добавил, что земли Кельбаджарского района больше подходят для животноводства, а также использования в качестве кормовых и летних пастбищ. В целом земли Карабаха очень подходят для сельского хозяйства. Они имеют очень благоприятные условия для развития животноводства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)