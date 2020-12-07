Началась реконструкция участка ж/д Евлах-Ханкенди (Эксклюзив) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Начались работы по реконструкции участка Барда-Агдам железной дороги Евлах-Ханкенди общей протяженностью 104 км.

Об этом сообщили в понедельник Trend в ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Согласно информации, в настоящее время функционирует участок Барда-Кочарли.

«В результате армянской оккупации пострадала в том числе и железнодорожная инфраструктура. Железные дороги, существовавшие на территориях, находившихся под армянской оккупацией, разрушены. Полностью уничтожены пути, станции, средства передвижения (вагоны, локомотивы), оборудование. Общая протяженность основной железнодорожной сети на этих территориях составляла 240,4 км. На участке Горадиз-Ордубад протяженность ж/д линий составляла 144 км. В том числе 43 км железной дороги проходили через территорию Мегринского района (Зангезур) Армении. Протяженность участка Евлах-Ханкенди составляла 51 км, Минджеван-Кафан – 39,1 км, Газах-Бархударлы – 6,3 км. На этих территориях было 23 станции, в том числе 5 станций на территории Мегри. Кроме того, в период оккупации были разрушены 85,5 км вспомогательных дорог», - сказали в ЗАО.

Было отмечено, что ущерб, нанесенный Арменией железнодорожной инфраструктуре Азербайджана, подсчитывается, а также готовятся предложения для восстановления вышеперечисленных железнодорожных участков.

В ЗАО добавили, что после того, как соответствующие структуры завершат на территории необходимые работы, в частности работы по разминированию, начнется реализация проектов основной инфраструктуры.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)