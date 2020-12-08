Азербайджан подпишет соглашение о транспортировке местных грузов в КНР
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На горной заставе в 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Джавад Исмайлов: Воевали с грузом на плечах в 56 кг! (ВИДЕО, ФОТО)
Состоялась презентация книги Президента Туркменистана "Духовный мир туркмен", изданной на азербайджанском языке
Сборная Азербайджана снялась с участия в чемпионате Европы по мужской спортивной гимнастике в Мерсине
Названы организации, сотрудникам которых разрешено передвижение в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане
Показатели азербайджанских школьников по математике значительно улучшились - минобразования Азербайджана
Объём ноябрьских сделок на рынке капитала Азербайджана превысил 1 млрд манатов - Национальный депозитный центр
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Кандидаты, проходящие воинскую службу в Азербайджане, смогут обратиться для участия в конкурсе по трудоустройству учителей
В Азербайджане сотрудникам ряда структур и органов разрешено передвижение по служебному удостоверению
Неконтролируемый прием лекарств при коронавирусе может привести к осложнениям болезни - минздрав Азербайджана
На лечении в больницах Азербайджана находятся свыше 900 раненых военнослужащих - помощник Президента
В Азербайджане покинуть место жительства посредством СМС-разрешений будет позволено в некоторых случаях
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BitCan завершила испытания на 3 скважинах в рамках проекта SOCAR по расширению газохранилища в Турции
Сотрудничество между Международным бюро выставок и Туркменистаном будет продолжаться и в будущем - МБВ