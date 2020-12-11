Для создания энергоинфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана будет налажено сотрудничество с Италией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Глава ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев встретился с делегацией во главе с руководителем итальянской компании Ansaldo Energia Марино Джузеппе.

Как сообщили в пятницу Trend в ОАО, во встрече также принял участие посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари. Касаясь вопроса дружбы и сотрудничества между Италией и Азербайджаном, Баба Рзаев высоко оценил позицию Италии в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Он напомнил, что находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии посетила Гянджу и освобожденный от оккупации город Агдам, члены делегации воочию стали свидетелями учиненных разрушений, поделились своими впечатлениями.

Отметив, что "Азерэнержи" сотрудничает с рядом международных компаний-гигантов, Баба Рзаев сообщил, что основной целью встречи было также создание электроэнергетической инфраструктуры нового современного типа на освобожденных территориях Азербайджана. "На этих территориях, являющихся древними историческими землями Азербайджана, в течение 30 лет армянские оккупанты наносили серьезный ущерб всей инфраструктуре, включая электростанции. Сейчас на этих территориях почти нет энергетической инфраструктуры", - сказал Рзаев.

Глава ОАО довел до сведения гостей возможности сотрудничества по ряду проектов, включая создание рабочей группы между компаниями и офиса Ansaldo Energia в Баку. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как совместная реализация проектов малых ГЭС в Кельбаджарском и Лачинском районах для создания новых мощностей на освобожденных территориях, участие Ansaldo Energia в строительстве и оборудовании высоковольтных подстанций на освобожденных территориях, сотрудничество с Ansaldo Energia в рамках проекта строительства новой электростанции мощностью 390 МВт в формате BOT для регулирования частоты (в Сангачале недалеко от Баку), применение программного обеспечения и новых технологий для улучшения управления оператором системы передачи ОАО "Азерэнержи", создание учебного центра на базе оборудования производства Ansaldo Energia в научно-образовательном и лабораторном комплексе ОАО "Азерэнержи".

Глава Ansaldo Energia Марино Джузеппе заявил, что его страна находится в числе передовых производителей высокотехнологичного оборудования для питания станций, которые будут реконструированы по запросу Azerenergy. Он высоко оценил инициативу создания в Баку офиса Ansaldo Energia.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)