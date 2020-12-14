Поездки между Азербайджаном и Турцией только с удостоверением личности расширят возможности торговли и совместных инвестиций - турецкий эксперт

БАКУ /Trend/ - Осуществление поездок между Турцией и Азербайджаном с использованием только удостоверения личности создаст большие возможности для обеих стран с точки зрения туристического и экономического сотрудничества.

Об этом в понедельник сказал Trend глава Турецкой медийной ассоциации Акрам Кызылташ.

По его словам, выражение "Одна нация, два государства" и без того демонстрируют высокий уровень отношений между Азербайджаном и Турцией.

"Это приведет к резкому увеличению возможностей для взаимной торговли и совместных инвестиций. Упрощение правил поездок положительно скажется на экономиках Азербайджана и Турции, а также на установлении новых отношений с соседними странами. В частности, новая дорога в Нахчыван поднимет это развитие на новый уровень.

Надеюсь, что это укрепит не только экономические отношения между двумя странами, но и братство, а также внесет вклад в другие области сотрудничества", - подчеркнул Акрам Кызылташ.

Отметим, что 10 декабря министры иностранных дел Азербайджана и Турции подписали в Баку Протокол номер 1 между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение о взаимном освобождении от виз, подписанное между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в городе Баку 25 февраля 2020 года. После вступления протокола в силу, граждане двух стран смогут путешествовать без визы с удостоверением личности и другими документами для пересечения границы, а также находиться без визы в странах в течение 90 дней.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)